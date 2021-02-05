Из-за ветра АМПУ ввела ограничения на лоцманскую проводку в морпорту "Пивденный"

Из-за ветра по состоянию на 08:00 пятницы ограничена лоцманская проводка в морпорту "Пивденный", сообщается на сайте Администрации морских портов Украины (АМПУ).

По данным диспетчерской службы АМПУ, устье "Быстрое", Бугско-Днепровско-Лиманский канал и Херсонский морской канал открыты.

Согласно информации Укргидрометцентра, в пятницу, 5 февраля, в Украине без существенных осадков, лишь ночью на Левобережье ожидается небольшой мокрый снег. Понижение температуры: в северной части ночью 6-11° мороза, днём 3-8° мороза, на остальной территории ночью 0-5° мороза. Днем от 3° мороза до 2° тепла, в южных областях и на Закарпатье ночью около 0°, днем 2-7° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, кроме запада, местами порывы 15-20 м/с.