Глава Минобороны предложил индийской стороне принять участие в учениях ''Си Бриз-2021''

Министр обороны Украины Андрей Таран во время встречи с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом и командующими Сухопутных войск и Военно-морских сил Индии предложил индийской стороне принять участие в многонациональных военных учениях, проходящих на территории Украины, в частности, в многонациональных учениях ''Си Бриз - 2021''.

Как сообщается на сайте Минобороны, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества и дальнейшие шаги сотрудничества в военно-технической сфере, а также вопросы подготовки и обучения военнослужащих по программе обмена в высших военно-учебных заведениях и подразделениях двух государств.

Украинская делегация во главе с Тараном находится с визитом в Индии на 13-й международной выставке авиакосмической и оборонной промышленности "Aero India – 2021" в г.Бангалоре.

Как сообщалось, Верховная Рада одобрила решение президента о допуске на территорию Украины подразделений вооруженных сил других государств в 2021 году для участия в многонациональных учениях 26 января, поддержав соответствующий законопроект №4499. При этом в тексте законопроекта учения фигурируют, как украинско-американские, однако, кроме ВС Украины и США предусматривают участие "от вооруженных сил других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей (катеров и судов), до 2 подводных лодок, до 5 самолетов и вертолетов, до 20 единиц колесной техники".

Срок проведения учений: до 25 суток, март - декабрь 2021 года. Районы проведения: акватория Черного моря, военные аэродромы и полигоны ВСУ, аэропорты в Одессе и Николаеве, порты в Одессе, Южном и Очакове.