SpaceX перенесла на 7 февраля запуск новой группы интернет-спутников Starlink

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся 5 февраля, перенесен на 7 февраля, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Из-за необходимости дополнительного времени для предстартовой проверки планируем осуществить запуск спутников Starlink не ранее 7 февраля в 04:31 по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении. При этом указывается также, что проведение запуска будет зависеть от погодных условий.

Запуск ракеты-носителя группы Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink будет осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Это будет уже 19-й вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 февраля. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1083 космических аппаратов системы Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.