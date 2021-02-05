Во Львове облили краской памятник Бандере

Минувшей ночью неизвестные облили краской памятник лидеру ОУН Степану Бандере во Львове, сообщил отдел коммуникации ГУ Национальной полиции во Львовской области.

"Сегодня в 02:20 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове", – указано в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.

По факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.