Во Львове облили краской памятник Бандере
Минувшей ночью неизвестные облили краской памятник лидеру ОУН Степану Бандере во Львове, сообщил отдел коммуникации ГУ Национальной полиции во Львовской области.
"Сегодня в 02:20 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове", – указано в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.
По факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.