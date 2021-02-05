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09:10 05.02.2021

В Австрии обеспокоены появлением "южноафриканского" штамма коронавируса в Тироле

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В Австрии обеспокоены появлением "южноафриканского" штамма коронавируса в Тироле

Власти Австрии выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в регионе Тироль, где зафиксирован кластер распространения южноафриканского штамма коронавируса, сообщают европейские СМИ.

Согласно последним данным, 75 тестов в Тироле на данный тип COVID-19, который характеризуется высокой скоростью заражения, дали положительный результат.

По словам министра здравоохранения Австрии Рудольфа Аншобера, сложилась "серьезная ситуация". Однако пока решили не вводить карантин в этом регионе.

"Но в воскресенье мы вновь изучим данные и решим, нужны ли дополнительные меры", - сказал министр.

Новые штаммы коронавируса были обнаружены в Великобритании, ЮАР и Бразилии, о них стало известно в конце минувшего года. По данным ученых, они более заразны, поэтому многие страны вводили ограничения на авиаперелеты с этими странами.

Теги: #коронавирус #австрия
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