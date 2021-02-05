В Австрии обеспокоены появлением "южноафриканского" штамма коронавируса в Тироле
Власти Австрии выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в регионе Тироль, где зафиксирован кластер распространения южноафриканского штамма коронавируса, сообщают европейские СМИ.
Согласно последним данным, 75 тестов в Тироле на данный тип COVID-19, который характеризуется высокой скоростью заражения, дали положительный результат.
По словам министра здравоохранения Австрии Рудольфа Аншобера, сложилась "серьезная ситуация". Однако пока решили не вводить карантин в этом регионе.
"Но в воскресенье мы вновь изучим данные и решим, нужны ли дополнительные меры", - сказал министр.
Новые штаммы коронавируса были обнаружены в Великобритании, ЮАР и Бразилии, о них стало известно в конце минувшего года. По данным ученых, они более заразны, поэтому многие страны вводили ограничения на авиаперелеты с этими странами.