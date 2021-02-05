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07:43 05.02.2021

Из-за непогоды обесточены 189 населенных пунктов в семи областях Украины – ГСЧС

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Из-за непогоды обесточены 189 населенных пунктов в семи областях Украины – ГСЧС

Из-за ухудшения погодных условий (порывы ветра) на утро пятницы, 5 февраля, обесточены 189 населенных пунктов в семи областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В ночь на  5 февраля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 189 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Черниговская - 54, Киевская - 32, Житомирская - 32, Полтавская - 21, Тернопольская - 20, Хмельницкая – 19, Винницкая – 11", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

 

Теги: #непогода #украина #обесточивание
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