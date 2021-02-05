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07:34 05.02.2021

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе  четыре раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 4 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Южного, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников с 82-х мм миномета и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь врачей. Также, в районе населенного пункта Крымское был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону наших подразделений", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В штабе ООС отметили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в районе Павлополя и Водяного российские наемники открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 5 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

Теги: #оос #сводка #украина
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