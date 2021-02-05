Решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne", "ZIK" юридически полностью безупречно - Вениславский

Решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne", "ZIK" готовилось очень давно и юридически полностью безупречно, Верховный суд его не отменит, заявил представитель президента Украины в Конституционном суде (КС), народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

"Решение СНБО очень тщательно готовилось. Оно юридически полностью безупречно. Поэтому ожидать, что какие-то основания для обжалования этого решения, у меня таких аргументов точно нет. Я не вижу оснований сомневаться, что это решение смогут обжаловать судом", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24" в четверг вечером.