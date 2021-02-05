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01:00 05.02.2021

Трамп не будет давать показания на процессе по импичменту

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Трамп не будет давать показания на процессе по импичменту

Бывший президент США Дональд Трамп не будет выступать на процессе по его импичменту в сенате США, сообщил CNN советник Трампа Джейсон Миллер.

"Президент не будет давать показания на неконституционном процессе", - сказал он.

Миллер также опубликовал в своем твиттере ответ адвокатов Трампа на просьбу менеджеров по импичменту к бывшему президенту дать показания.

"Мы получили ваш последний пиар-трюк (...). Использование нашей Конституции для проведения предполагаемого процесса импичмента слишком серьезно, чтобы пытаться играть в эти игры", - написали адвокаты экс-президента Брюс Кастор и Дэвид Шоен.

Ранее менеджеры палаты представителей попросили Трампа дать показания на процессе по импичменту, который пройдет в Сенате США.

В январе палата представителей Конгресса США проголосовала на двухпартийной основе за импичмент Трампа, сделав его первым президентом, которому он был объявлен дважды.

По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Трамп несёт ответственность за беспорядки в районе Капитолия в начале января. Тогда поддерживающие его демонстранты ворвались в здание Конгресса. Незадолго до этого перед ними выступил Трамп и призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно такой призыв и подтолкнул демонстрантов к агрессивным действиям.

Теги: #сша #трамп #показания #импичмент
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