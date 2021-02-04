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23:21 04.02.2021

Аваков: в основе решения СНБО о санкциях в отношении ряда телеканалов лежат обоснованные материалы

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Аваков: в основе решения СНБО о санкциях в отношении ряда телеканалов лежат обоснованные материалы

Решение о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne", "ZIK" не было принято ранее из-за отсутствия на то политической воли, в ближайшее время будут обнародованы материалы, положенные в основу решения СНБО о санкциях, отмечает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" Аваков сказал, что поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского, который ввел своим указом в действие решение СНБО по санкциям в отношении телеканалов. "Я с ним (Зеленским- ИФ) солидарен, у него хватило политической воли и хватило законных оснований", - сказал министр.

При этом Аваков подчеркнул, что речь не идёт об уголовном преследовании, а о "праве государства, закреплённом Конституцией, решением СНБО вводить санкции".

"Украина защищается от информационного яда. И слава богу, что на это хватило воли. Что касается материалов, которые лежат в основе такого решения. Такие материалы есть, с моей точки зрения, они более чем обоснованные, они опираются на два периода: один период касается деятельности с 2018 года и тех фактов, когда фракция "Народный фронт" инициировала этот процесс в первый раз, и фактов, которые были сейчас предъявлены Службой безопасности",- рассказал глава МВД.

"При помощи денег, заработанных, в том числе на территории ДНР... Денег, пришедших оттуда, финансируется ряд наших СМИ. Это недопустимая ситуация. И я тут прошу не путать свободу слова и пропагандистский яд, который мы получаем за счёт финансирования государством-агрессором"- добавил Аваков.

Отвечая на вопрос о том, почему такое решение не было принято ранее, министр внутренних дел сказал: "Не было политической воли".

Комментируя факт, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков как член СНБО воздержался при голосовании за решение СНБО по санкциям и говоря о достаточности обоснований, глава МВД сказал: "Мне тех документов хватило... Решение, которое принято, законное, в правовом поле".

При этом Аваков подчеркнул, что по его мнению, в ближайшее время СБУ предоставит все материалы, факты, которые положены в основу решения СНБО.

Говоря о том, могут ли коснуться лично санкции одного из лидеров партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, с которым связывают телеканалы, попавшие под санкции, Аваков сказал: "За свою историческую роль будет отвечать, и я вижу, что в последнее время он не прячется, он говорит об этом очень открыто и очень четко".

Теги: #снбо #украина #аваков #санкции
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