События

22:56 04.02.2021

В рамках сотрудничества Житомир предлагает Израилю свои производственные мощности – встреча посла с мэром

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В рамках сотрудничества Житомир предлагает Израилю свои производственные мощности – встреча посла с мэром

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин готов к организации производства отдельных израильских товаров на городских предприятиях. Речь об этом шла на встрече мэра с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком, сообщается на странице Посольства Украины в соцсети Facebook.

«Мэр представил экономический и инвестиционный потенциал города. Также речь шла о привлечении израильских инновационных компаний к модернизации системы муниципального управления, инфраструктуры и переработки мусора. В качестве перспективного направления сотрудничества были определены организации производства отдельных израильских товаров на предприятиях города», - говорится в сообщении.

Кроме того, в повестке встречи были перспективы сотрудничества в сфере экономики, культуры и образования.

«Посол Корнийчук подчеркнул готовность оказать содействие в установлении побратимских отношений Житомира с соответствующим израильским городом и организации «роуд-шоу» регионального бизнеса в Израиле», - подчёркивает Посольство.

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Интерфакс-Украина
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