Долги "ГарПока" перед ВИЭ-генерацией сократились до 21,5 млрд грн

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" выплатило приблизительно 1,8 млрд грн из средств, перечисленных ему НЭК "Укрэнерго" в качестве погашения долга, равными частями производителям зеленой электроэнергии и НАЭК "Энергоатом" за электроэнергию 2020 года, сообщило ГП на сайте.

"Гарантированный покупатель уплатил по зеленому тарифу около 0,9 млрд грн. Также ГП НАЭК "Энергоатом" уплачено около 0,9 млрд грн за электроэнергию, приобретенную для обеспечения нужд потребителей", – говорится в сообщении "ГарПока" в четверг.

Кроме того, "ГарПок" в рамках хоздеятельности доплатил в четверг 310 млн грн за зеленую электроэнергию декабря, полностью закрыв расчеты за этот месяц.

Таким образом, долги ГП перед ВИЭ-генерацией сократились на 1,2 млрд грн по сравнению с данными на 1 февраля и по расчетам Энергореформы составляют 21,5 млрд грн. Полностью предприятие рассчиталось за семь месяцев 2020 года: январь-февраль, август-декабрь.

С учетом транша в 0,9 млрд грн "Энергоатому", долги "Гарпока" перед генкомпаний сократились до 6,5 млрд грн (на начало месяца составляли 7,4 млрд грн).

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" должна перечислить "ГарПоку" 10,25 млрд грн, полученных в рамках кредитов госбанков для погашения части ее задолженности перед ГП.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство склоняется к тому, чтобы распределить эти деньги поровну между атомной и ВИЭ-генерацией.

По словам источника в правительстве, относительно оставшейся к выплате суммы будут приниматься дальнейшие решения.