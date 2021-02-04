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20:47 04.02.2021

В США первую дозу вакцины от COVID-19 получили 8% жителей

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В США первую дозу вакцины от COVID-19 получили 8% жителей

Первую прививку от коронавируса COVID-19 получили 8% жителей США, сообщила в четверг команда Белого дома по реагированию на COVID-19.

"Восемь процентов населения США получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19", - сообщила команда в Twitter. На прошлой неделе первую дозу получило 2%.

Для прививок в стране используют вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.

В среду директор американского Центра по контролю за заболеваниями Рошель Валенски сообщила, что распространение коронавируса в стране замедлилось.

США занимают первое место в мире по числу заражений и смертей от коронавируса. С начала пандемии там было выявлено более 27 млн случаев COVID-19, более 462 тыс. заразившихся умерли.

Теги: #сша #вакцинация #коронавирус
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