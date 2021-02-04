Советник президента Устенко отметил важность разблокировки большой приватизации

Разблокировка большой приватизации, предусмотренная законопроектом, который Верховная Рада приняла в первом чтении 4 февраля, позволит уменьшить коррупционные риски и повысить эффективность управления активами, заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.

"Приватизация в условиях Украины – это, с одной стороны, меньше вмешательства государства в жизнь бизнеса, если речь не идет о каких-то серьезных крупных монополиях, хотя и там есть вопросы... Но с точки зрения увеличения эффективности – это правильное действие. С точки зрения борьбы с коррупцией – это тоже правильное действие. Если мы говорим о государственной собственности, то, как правило, это не только неэффективный менеджмент, но и источник для коррупции", – приводится высказывание Устенко на сайте президента Украины.

Советник президента напомнил, что в 2021 году доходы от приватизации предусмотрены в объеме 12 млрд грн.

Как сообщалось, 4 февраля Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект №4543, который предлагает разблокировать процесс большой приватизации.

Большая приватизация была приостановлена из-за вступления в силу закона №540-IX от 30 марта 2020 года, который в связи с карантином установил ограничения на проведение приватизации больших объектов - как на подготовку к продаже, так и на сами аукционы. Законопроект №4543 предлагает исключить эту норму.