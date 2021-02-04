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20:31 04.02.2021

Рада увеличила штрафы за нарушение пожарной безопасности до 30-50 раз

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Рада увеличила штрафы за нарушение пожарной безопасности до 30-50 раз

Верховная Рада приняла закон (№3755) "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров", который предусматривает повышение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности до 30-50 раз – до 1700-3400 грн для граждан и 3400-5100 грн для должностных лиц.

Соответствующее решение 3 февраля поддержало 315 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Принятие законопроекта позволит повысить ответственность граждан и субъектов хозяйствования за образование пожароопасных ситуаций и, соответственно, обеспечит безупречное соблюдение требований пожарной безопасности.", - прокомментировала закон Госэкоинспекция.

По ее данным, новые штрафы за осуществление предприятием хоздеятельности без декларации в сфере пожарной безопасности составят до 1700-5100 грн для субъектов предпринимательской деятельности; а за нарушение требований нормативных документов технической эксплуатации электростанций и сетей, энергетического оборудования - до 1700-3400 грн для граждан и 3400-5100 грн для должностных лиц.

Ранее сообщалось, что законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде в конце июня прошлого года.

Теги: #пожары #безопасность #штрафы
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