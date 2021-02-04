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19:24 04.02.2021

Для поддержки безопасности на востоке Украины необходим политический прогресс — глава СММ ОБСЕ

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Для поддержки безопасности на востоке Украины необходим политический прогресс — глава СММ ОБСЕ

Снижение уровня насилия фиксируется на востоке Украины после того, как 27 июля 2020 года были введены в действие дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, однако на фоне отсутствия политического прогресса режим прекращения огня постепенно нивелируется, отмечает глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

"Дальнейшее соблюдение, пусть и хрупкого, режима прекращения огня зависит от политической воли и продуктивности обсуждений за столом переговоров", - сказал Чевик в своем онлайн-обращении к Постоянному совету ОБСЕ в пятницу.

Как сообщается на сайте ОБСЕ, глава СММ отметил, что из-за неполного выполнения сторонами договоренностей, а также наличия мин и неразорвавшихся боеприпасов сильно страдает гражданское население. Кроме того, с начала пандемии мирные жители сталкиваются с дополнительными трудностями, включая существенное ограничение свободы передвижения через линию соприкосновения.

По словам посла, ограничения свободы передвижения сотрудников СММ уже носят хронический характер и продолжаются преимущественно в неподконтрольных правительству районах, а беспилотные летательные аппараты СММ, как и ранее, подвергаются воздействию радиоэлектронных помех и попадают под обстрелы.

Чевик сообщил, что в связи с высоким уровнем угроз от COVID-19, Миссия будет продолжать оставаться гибкой в своей деятельности, а действенные меры предосторожности в целях защиты сотрудников СММ и местного населения существенно не сказались на ее возможности осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью из-за более широкого использования технических средств.

Теги: #обсе #донбасс
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