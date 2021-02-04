Бывший глава ЕЦБ, которому поручено сформировать правительство Италии, приступил к консультациям

Бывший глава ЕЦБ Марио Драги начал в четверг вечером консультации по формированию совета министров Италии, сообщило местное телевидение.

В четверг у Драги запланированы встречи с представителями небольших партий. В пятницу он встретится, в частности, с лидерами Демократической партии и партии "Вперед, Италия". В субботу он планирует завершить консультации: у него состоится обмен мнениями с "Движением пяти звезд" и партией "Лига".

По итогам этих встреч Драги должен определить, возможно ли сформировать такое правительство, которое сможет рассчитывать на поддержку большинства в парламенте. Если он поймет, что не справляется с этой задачей, то объявит президенту Италии Серджо Маттарелле, что отказывается от его поручения возглавить совет министров.

Гарантий, что Драги справится с возложенной на него задачей, нет. Многие политики Италии не скрывают, что против решения Маттареллы сформировать правительство технократов. Многие партии заняли выжидательную позицию и сначала хотят выслушать, что им предложит Драги.

Подавший в отставку премьер Италии Джузеппе Конте, со своей стороны, заверил, что не чинит препятствий Драги.

"Я ничего не предпринимал против Драги", - заявил он. При этом Конте подчеркнул, что против идеи "неполитического" правительства.

"Срочные проблемы, с которыми столкнулась наша страна, требуют принятия политических решений. Команда технократов не может с этим справиться", - считает он.

Маттарелла поручил Драги сформировать правительство страны в среду. Драги предложение принял, однако предупредил, что оставляет за собой право пересмотреть это решение, если увидит, что не может сформировать стабильный совет министров.

Такой шаг Маттареллы вызван кризисом в правящей коалиции, который привел к отставке премьера Италии Джузеппе Конте. На прошлой неделе Маттарелла поручил спикеру Палаты депутатов парламента Роберто Фико провести консультации и определить, возможно ли преодолеть разногласия в коалиции и сформировать такое правительство, которое сможет рассчитывать на поддержку стабильного большинства в парламенте. При этом рассматривался как вариант с Конте во главе совета министров, так и вариант, при котором премьером стал бы кто-то другой.

В итоге Фико во вторник вечером доложил Маттарелле, что не смог найти вариант, при котором сохранилась бы правящая коалиция из левых партий и "Движения пяти звезд".

Маттарелла в обращении к согражданам пояснил, что не считает правильным проводить сейчас досрочные выборы в парламент, так как в настоящее время Италия переживает очередную волну коронавируса, а также вызванные пандемией большие экономические трудности. Президент подчеркнул, что в Италии процесс предвыборной кампании и формирования коалиции после выборов обычно растягивается на месяцы. Поэтому Маттарелла в нынешней ситуации не хочет выборов и настаивает на немедленном формировании правительства для решения наиболее острых проблем Италии.

"Нам срочно требуется высококлассное правительство. Вскоре я поручу его сформировать. Этот процесс не будет иметь отношения к политике", - сказал Маттарелла. Именно для формирования такого "неполитического" совета министров президент, видимо, и выбрал Драги - экономиста, а не политика.