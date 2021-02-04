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18:48 04.02.2021

Экс-руководителю ГПЗКУ выдвинуто подозрение в растрате средств - СБУ

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Экс-руководителю ГПЗКУ выдвинуто подозрение в растрате средств - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили о подозрении экс-руководителю АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), гражданину Великобритании, который, по предварительным данным следствия, организовал противоправный механизм растраты средств государственной корпорации.

"Его действиями государству нанесен материальный ущерб на более 9 миллионов гривень", - сообщается на сайте СБУ в четверг.

При этом имя экс-чиновника в спецслужбе не называется.

В то же время известно, что гражданин Великобритании Саймон Чернявский исполнял обязанности главы правления ГПЗКУ с декабря 2019 года по апрель 2020 года, после чего отказался от продления трудового контракта с госкорпорацией. До назначения он занимал должность генерального директора агрохолдинга "Мрия".

По данным СБУ, следователи подозревают чиновника в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение неправомерных действий экс-чиновника велось Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следователями Следственного управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора. В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других причастных лиц.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

В первом полугодии 2020 года ГПЗКУ нарастила чистый убыток в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 3,45 млрд грн, а ее выручка сократилась в 2,2 раза - до 4,17 млрд грн.

Теги: #сбу #гпзку #хищение
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