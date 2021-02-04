Министр юстиции Украины заявляет о победе в Стокгольмском арбитраже в споре с миноритариями "Укрнафты" Коломойским, Боголюбовым и Палицей

Стокгольмский арбитраж отказал Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Игорю Палице как владельцам 40,1% акций ПАО "Укрнафта" в удовлетворении их иска к Украине на сумму свыше $6 млрд плюс проценты, признав отсутствие своей юрисдикции, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Супер мега победа в Стокгольмском арбитраже! Господа Коломойский, Боголюбов и Палица хотели взыскать с Украины более $6 млрд и обратились с соответствующим иском в Стокгольмский арбитраж. После почти шести лет судебного процесса арбитраж сегодня им отказал. Отказал полностью)))", – написал он на своей странице в Facebook.

Глава Минюста напомнил, что основаниями для иска со стороны миноритариев был отбор НАК "Нафтогаз Украины" газа "Укрнафты" из ПХГ по установленной регулятором не рыночной цене для его последующей реализации населению, неисполнение АО "Укртрансгаз" и НАК решений украинских судов о возврате этого газа, а также значительное повышение рентной ставки за недропользование и снижение Верховной Радой кворума для проведения собраний в акционерных обществах.

Как сообщалось, миноритарные акционеры "Укрнафты" Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина. Они, в частности, обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ. В начале 2018 года стало известно, что претензии миноритарных акционеров "Укрнафты" к Украине увеличились с $4,7 млрд до $5,4 млрд.

По данным "Укрнафты", кроме "Нафтогаза" с 50%+1 акция крупными акционерами компании к концу 2020 года выступали Bridgemont Ventures Limited и Littop Enterprises Limited – по 13,604991%, а также Bordo Management Limited. Остальным акционерам принадлежало 9,899106%, и никто из них не владел более 5%.