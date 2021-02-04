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18:22 04.02.2021

Владельца крупной сети строительных фирм подозревают в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах – СБУ

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Владельца крупной сети строительных фирм подозревают в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах – СБУ

Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении владельцу крупной сети строительных фирм, который является фигурантом ряда производств, и подозревается в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах, сообщат пресс-центр СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы задержали в Николаеве бухгалтера предприятий, которая, по указанию владельца, предлагала $10 тыс. взятки должностному лицу Государственной фискальной службы. Неправомерная выгода предназначалась, чтобы "решить" с должностным лицом вопрос об исключении фирмы из перечня налогоплательщиков, отвечающих критериям рискованности. Коммерческие предприятия, конечным бенефициаром которых является бизнесмен, "специализируются" на бюджетных средствах, направляемых для реконструкции и строительства объектов критической инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Отмечается, что структуры в целом получили более 0,5 млрд бюджетных средств. Установлено, что предприятия бизнесмена выполняли работы с многочисленными нарушениями требований, использовали материалы ненадлежащего качества, нарушали технологии производства и строительства, привлекали для поставки продукции и выполнения работ фирмы с признаками фиктивности.

"Из-за этого у компаний фигуранта возникали постоянные проблемы с правоохранительными органами. Один из таких вопросов и пыталась "решить" в Николаеве бухгалтер бизнесмена", - добавили в ведомстве.

Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #строительство #сбу #подозрение #недвижимость
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