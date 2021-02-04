Социально-экономические проблемы остаются главным фактором социальной напряжённости в Украине – ноябрьское социсследование

Социально-экономические проблемы в Украине могут привести к протестам, свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведённого социологами Фонда "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии на протяжении 3-16 ноября 2020 года.

На вопрос "Что, по Вашему мнению, может привести к массовым протестам в Вашем городе (селе)?", 38,1% респондентов указали на закрытие предприятий, 35,7% назвали таким факторов ухудшение медицинского обслуживания, закрытие больниц, дефицит лекарств и введение платных медицинских услуг. 35,6% опрошенных готовы протестовать в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги, ещё 35,3% из-за ухудшения условий жизни, 30,6% связывают возможные протесты с падением курса гривни и резким повышением цен.

При этом, именно респонденты старшего возраста главную причину протестов видят в повышении тарифов - 39% опрошенных. Напротив, лишь 8,5% молодёжи связывают тарифы и протестные настроения.

В свою очередь, согласно соцопросу, меньше всего украинцев выйдет с протестом из-за несогласия с решениями властей относительно условий мира на Донбассе (5,1%), из-за политики украинизации, закрытия российских школ (5%), а также из-за политики декоммунизации (3,4%).

Как отмечается по результатам социологического опроса, не смотря на умеренную готовность украинцев принимать участие в массовых протестах, наиболее популярными способами давления на власть являются участие в митингах (25% населения) и привлечение внимания СМИ (26%).

Опрос был проведен среди 2002 респондентов с выборкой, репрезентирующей взрослое население Украины, за исключением оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по таким показателям как пол, возраст, тип населённого пункта и область проживания. Максимальная случайная ошибка выборки не превышает 2,2%.