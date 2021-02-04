Украинский военный получил ранение в ходе обстрелов на Донбассе

В результате обстрела со стороны российских наемников украинских позиций был ранен военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает Оперативное командование "Север".

"Сегодня, 4 февраля, недалеко от населенного пункта Пивденное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Военного оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Отмечается, что о действиях противника сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.