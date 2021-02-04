Белорусские оппозиционеры Тихановская, Колесникова и Цепкало попали в число номинантов на Нобелевскую премию мира

Представители белорусской оппозиции - Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало попали в число номинантов на Нобелевскую премию мира 2021 года, сообщает в четверг Newsweek.

"Три женщины были номинированы за "борьбу за справедливые выборы и за создание мирной оппозиции" против белорусского лидера Александра Лукашенко", - пишет издание, отмечая, что Тихановская и Цепкало вынуждены были покинуть страну, а Колесникова оказалось за решеткой.

Ранее сообщалось о том, что Тихановскую выдвинул на Нобелевскую премию мира президент Литвы Гитанас Науседа.

Среди номинантов на Нобелевскую премию мира также фигурируют экс-президент США Дональд Трамп, российский оппозиционер Алексей Навальный, экологическая активистка Грета Тунберг, сайт WikiLeaks, агентство ООН по делам беженцев, "Репортеры без границ", МКС и НАТО.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.