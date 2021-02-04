События

17:46 04.02.2021

Белорусские оппозиционеры Тихановская, Колесникова и Цепкало попали в число номинантов на Нобелевскую премию мира

1 мин читать
Белорусские оппозиционеры Тихановская, Колесникова и Цепкало попали в число номинантов на Нобелевскую премию мира

Представители белорусской оппозиции - Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало попали в число номинантов на Нобелевскую премию мира 2021 года, сообщает в четверг Newsweek.

"Три женщины были номинированы за "борьбу за справедливые выборы и за создание мирной оппозиции" против белорусского лидера Александра Лукашенко", - пишет издание, отмечая, что Тихановская и Цепкало вынуждены были покинуть страну, а Колесникова оказалось за решеткой.

Ранее сообщалось о том, что Тихановскую выдвинул на Нобелевскую премию мира президент Литвы Гитанас Науседа.

Среди номинантов на Нобелевскую премию мира также фигурируют экс-президент США Дональд Трамп, российский оппозиционер Алексей Навальный, экологическая активистка Грета Тунберг, сайт WikiLeaks, агентство ООН по делам беженцев, "Репортеры без границ", МКС и НАТО.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Теги: #премия_мира #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:30 01.02.2021
Солисту группы "Песняры" пограничники запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма

Солисту группы "Песняры" пограничники запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма

03:52 01.02.2021
Беларусь договаривается о поставках китайской вакцины от коронавируса - посол в Пекине

Беларусь договаривается о поставках китайской вакцины от коронавируса - посол в Пекине

19:55 31.01.2021
Более 80 человек задержаны в Минске в воскресенье

Более 80 человек задержаны в Минске в воскресенье

14:49 31.01.2021
Правозащитники сообщают о задержаниях в центре Минска, среди задержанных - швейцарская журналистка

Правозащитники сообщают о задержаниях в центре Минска, среди задержанных - швейцарская журналистка

21:22 29.01.2021
Генпрокуратура Беларуси может признать бело-красно-белый флаг экстремистским

Генпрокуратура Беларуси может признать бело-красно-белый флаг экстремистским

12:39 29.01.2021
Лукашенко заявил, что никого не боится и что ему нечего стыдиться

Лукашенко заявил, что никого не боится и что ему нечего стыдиться

02:21 29.01.2021
Тихановская призвала ЕС, Великобританию, США и Канаду расширить санкции против Беларуси

Тихановская призвала ЕС, Великобританию, США и Канаду расширить санкции против Беларуси

20:19 28.01.2021
Беларусь с 1 февраля повысит экспортные пошлины на нефть на 13%

Беларусь с 1 февраля повысит экспортные пошлины на нефть на 13%

09:44 28.01.2021
В Беларуси уже 220 политзаключенных, утверждают правозащитники

В Беларуси уже 220 политзаключенных, утверждают правозащитники

11:31 27.01.2021
Белорусская оппозиция выработала план своей победы в 2021 году

Белорусская оппозиция выработала план своей победы в 2021 году

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военный получил ранение в ходе обстрелов на Донбассе

Причиной пожара в Запорожской больнице могло стать воспламенение воздушно-кислородной смеси, не исключает глава Минздрава

В Киеве открылся новый сервисный центр МВД - Аваков

Шестерых бывших правоохранителей будут судить за преследование черкасских митингующих в 2014 году – Офис генпрокурора

Данилов призвал журналистские организации не давать поверхностных оценок из-за санкций против трех телеканалов

ПОСЛЕДНЕЕ

Социально-экономические проблемы остаются главным фактором социальной напряжённости в Украине – ноябрьское социсследование

Украинский военный получил ранение в ходе обстрелов на Донбассе

Большинство украинцев в ноябре негативно оценивали ситуацию в стране, но к протестам было готово менее 30% - соцопрос

Задержан ответственный за противопожарную безопасность в запорожской больнице, где произошел пожар – Офис генпрокурора

Причиной пожара в Запорожской больнице могло стать воспламенение воздушно-кислородной смеси, не исключает глава Минздрава

В Киеве открылся новый сервисный центр МВД - Аваков

Правоохранители отрабатывают несколько версий причин пожара в запорожской больнице, поджог не исключается – полиция

Шестерых бывших правоохранителей будут судить за преследование черкасских митингующих в 2014 году – Офис генпрокурора

Правоохранители Киева доставили в управление полиции четырех участников акции возле телеканала "НАШ"

Активисты требуют обеспечить безопасность искателям убежища в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА