Большинство украинцев в ноябре негативно оценивали ситуацию в стране, но к протестам было готово менее 30% - соцопрос

77,5% украинцев негативно оценивает политическую ситуацию в Украине, но, если бы протесты состоялись, к ним готовы бы были присоединиться около 28% опрошенных, свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведённого Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии 3-16 ноября 2020 года.

Согласно результатам социсследования, 36% респондентов, преимущественно из западных регионов Украины, оценили текущую политическую ситуацию как спокойную и благополучную. В свою очередь, в центральных и восточных регионах Украины 33% и 31% опрошенных соответственно посчитали ситуацию критической или взрывной. Наиболее критические настроения были зафиксированы среди старшего поколения – 79% респондентов.

На фоне неудовлетворённости политической ситуацией в стране лишь 28% опрошенных украинцев отметили, что ожидают в ближайшее время протестных акций и готовы принять участие, если протесты состоятся.

Согласно данным социологического опроса, большие всего ожидали протестов жители центральной Украины (38% населения), меньше всего - на юге страны (12% населения). При этом готовность принять участие в протестах среди молодёжи, людей среднего и старшего возраста распределилась почти равномерно: 26%, 26,1% и 22% соответственно.

Опрос был проведен среди 2002 респондентов из всех регионов Украины, за исключением оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по таким показателям как пол, возраст, тип населённого пункта и область проживания. Максимальная случайная погрешность не превышает 2,2%.