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17:25 04.02.2021

Задержан ответственный за противопожарную безопасность в запорожской больнице, где произошел пожар – Офис генпрокурора

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Задержан ответственный за противопожарную безопасность в запорожской больнице, где произошел пожар – Офис генпрокурора

Правоохранители задержали ответственного за противопожарную безопасность в Запорожской областной инфекционной больнице, где ночью в реанимационном отделении произошел пожар, сообщает Офис генерального прокурора.

"В ходе досудебного расследования, осмотра места происшествия, обысков установлены факты нарушений в деятельности этого медицинского учреждения требований законодательства Украины о пожарной безопасности и об объектах с повышенной опасностью", - сказано в сообщении.

Отмечается, что следствием отрабатывается ряд версий возникновения возгорания, в частности использование медицинского оборудования без наличия соответствующих разрешений, с нарушением установленных правил, что привело к утечке кислорода через систему искусственной вентиляции легких с последующим его критическим накоплением в помещении палаты и взрывом с возникновением пожара.

"Сейчас должностное лицо, ответственное за техногенное и противопожарное состояние областной инфекционной клинической больницы, задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Также в ходе следствия будет дана оценка деятельности органов уполномоченных на осуществление контроля в сфере безопасности производства", - говорится в сообщении.

Также в Офисе генпрокурора напомнили, что по данным следствия, в одной из палат-боксов реанимационного отделения больниц возникло возгорание. В результате пожара погибли 4 человека: трое пациенток и анестезиолог. Установлено, что смерть наступила от шока, вызванного термическими ожогами пламенем. Еще двое пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в медучреждения.

Теги: #больница #прокуратура #пожар #запорожье
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