Причиной пожара в Запорожской больнице могло стать воспламенение воздушно-кислородной смеси, не исключает глава Минздрава

Причиной ночного пожара в Запорожской областной клинической больнице, унесшей жизни четырех людей, могло стать воспламенение воздушно-кислородной смеси в палате реанимации, сообщил журналистам глава Минздрава Максим Степанов, который в четверг побывал на месте трагедии.

"В связи с чем произошел практически взрыв? Исходя из того, что мы услышали, –достаточно быстрое распространение огня, и практически не было возможности спасти этих людей" - рассказал Степанов журналистам в Запорожье в четверг.

Глава Минздрава подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить подобных трагедии в будущем.

"Мы начали так быстро двигаться по кислородным системам: созданию этих кислородных систем, увеличению их мощностей. И еще в сентябре, мне кажется, было дано соответствующее поручение правительства по усилению проверок с точки зрения безопасности, потому что мы понимаем, что они огнеопасные. Нам необходимо сосредоточиться, чтобы в будущем страна не переживала таких трагедий", - подчеркнул министр.

На данный момент следствие рассматривает несколько версий случившегося, среди которых человеческий фактор, неисправность медицинского оборудования, а также поджог. Проводятся экспертизы.

Как сообщалось, 3 февраля в Запорожской областной инфекционной клинической больнице возник пожар - произошло возгорание медицинского оборудования в реанимационном отделении. В результате погибли четверо людей: трое пациентов, которые были на искусственной вентиляции легких, а также врач-анестезиолог. От огня и задымления пострадали еще двое медработников больницы, которые госпитализированы в местный ожоговый центр.