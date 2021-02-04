В Киеве открылся новый сервисный центр МВД - Аваков

Крупнейший в Украине сервисный центр Министерства внутренних дел открыт в Киеве на проспекте Победы, 20, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"В Киеве открыли крупнейший в Украине сервисный центр МВД - более 1900 кв.м. Новое пространство государственных услуг (ранее работало на ул.Туполева, 19, теперь на просп.Победы, 20) предоставляет более 1000 услуг в день и одновременно обслуживает до 30 клиентов", - написал Аваков в Twitter в четверг.

Министр проиллюстрировал сообщение фотографиями здания нового сервисного центра МВД, а также его интерьеров.