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17:09 04.02.2021

Правоохранители отрабатывают несколько версий причин пожара в запорожской больнице, поджог не исключается – полиция

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Правоохранители отрабатывают несколько версий причин пожара в запорожской больнице, поджог не исключается – полиция

Правоохранители отрабатывает несколько версий причин пожара в Запорожской областной инфекционной больнице, версия поджога не исключается, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области

"В настоящее время следствие рассматривает несколько версий причины пожара, среди которых возможны нарушения пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования. Не исключается и версия поджога", - сказано в сообщении на сайте полиции.

Отмечается, что назначены экспертизы, по результатам которых полиция совместно с ГСЧС установят причины трагедии.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Полицией начаты следственные действия в уголовном производстве по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Как сообщалось, в ночь с 3 на 4 февраля в результате пожара в областной инфекционной больнице Запорожья погибло четыре человека. По всем признакам пожар квалифицирован как чрезвычайную ситуацию местного уровня.

По данному факту полицией внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль выразили соболезнования родным и близким четырех человек, погибших в результате пожара в Запорожской инфекционной больнице, а также сообщили, что направили в Запорожье министра здравоохранения Максима Степанова.

По словам главного врача больницы Владимира Шинкаренко, причина пожара - возгорание медицинского оборудования в одном из боксов отделения реанимации, сообщает местное интернет-издание "061.ua".

Теги: #больница #правоохранители #поджог #запорожье
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