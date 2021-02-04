События

16:16 04.02.2021

Правоохранители Киева доставили в управление полиции четырех участников акции возле телеканала "НАШ"

1 мин читать
Правоохранители Киева доставили в управление полиции четырех участников акции возле телеканала "НАШ"

За совершение противоправных действий четырех участников акции протеста возле здания телеканала "НАШ" в Киеве правоохранители доставили в управление полиции.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в четверг возле одного из телеканалов на улице Жилянской собралась группа граждан для проведения акции. Полицейские обеспечивают там публичную безопасность.

"Однако отдельные участники мероприятия не отреагировали на законные требования и предупреждения правоохранителей и прибегли к противоправным действиям. В результате четырех участников доставили в территориальное управление полиции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас ситуация возле здания телеканала спокойная, блокирование работы телеканала не происходит.

Как сообщалось, в четверг днем у здания телеканала собралось несколько десятков активистов. Организаторами акции выступили националистические организации "Основа будущего" (крыло "С14"), "СОКОЛ", "Правый сектор", "Союз ветеранов войны с Россией".

В анонсе акции на странице в соцсети Фейсбук националисты отметили, что власть не заметила всех агентов влияния Кремля. "Призываем всех патриотов остановить агрессию России в информационном пространстве и заставить замолчать вражескую пропаганду навсегда. Все под мураевський телеканал "Наш"! Закроем вместе рупор ордынского Кремля".

В ходе акции между представителями телеканала и участниками акции произошла перепалка. Также произошла незначительная потасовка между активистами и правоохранителями.

Теги: #киев #митинг #санкции #полиция #телеканал #наш
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:47 04.02.2021
В Киеве пикетировали телеканал "НАШ", требуя его закрытия

В Киеве пикетировали телеканал "НАШ", требуя его закрытия

15:27 04.02.2021
Данилов призвал журналистские организации не давать поверхностных оценок из-за санкций против трех телеканалов

Данилов призвал журналистские организации не давать поверхностных оценок из-за санкций против трех телеканалов

15:04 04.02.2021
"Интергал-Буд" отвергает заявления о строительстве на участке по ул. Генерала Жмаченко, 20

"Интергал-Буд" отвергает заявления о строительстве на участке по ул. Генерала Жмаченко, 20

13:54 04.02.2021
США готовы профинансировать восстановление дома Сикорского в Киеве – депутат

США готовы профинансировать восстановление дома Сикорского в Киеве – депутат

11:49 04.02.2021
В Николаеве "заминировали" четыре школы, учеников и сотрудников эвакуировали - полиция

В Николаеве "заминировали" четыре школы, учеников и сотрудников эвакуировали - полиция

11:24 04.02.2021
Более 28 млн грн поступило в бюджет Киева после продажи трех земучастков – КГГА

Более 28 млн грн поступило в бюджет Киева после продажи трех земучастков – КГГА

10:37 04.02.2021
В Киеве будет гололед, ожидаются сильные порывы ветра – КГГА

В Киеве будет гололед, ожидаются сильные порывы ветра – КГГА

09:53 04.02.2021
Посол Великобритании в Украине приветствовала введение санкций против NewsOne, ZIK, "112 Украина"

Посол Великобритании в Украине приветствовала введение санкций против NewsOne, ZIK, "112 Украина"

09:32 04.02.2021
Канада поддерживает применение Украиной санкций против "NewsOne", "ZIK", "112 Украина"- посольство

Канада поддерживает применение Украиной санкций против "NewsOne", "ZIK", "112 Украина"- посольство

09:28 04.02.2021
Полиция расследует пожар в запорожской больнице по статье о нарушении правил безопасности

Полиция расследует пожар в запорожской больнице по статье о нарушении правил безопасности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Данилов призвал журналистские организации не давать поверхностных оценок из-за санкций против трех телеканалов

Правоохранители заблокировали один из крупнейших в мире фишинговых сервисов, от атак которого пострадали банки 11 стран

Международная Федерация Красного Креста запускает программу помощи в вакцинации 500 млн человек от COVID-19

Апелляционная палата ВАКС остановила решение суда о передаче "дела Татарова" в другой орган досудебного расследования – НАБУ

Вакцинация пока не считается достаточно надежным параметром для поездок в ЕС - Боррель

ПОСЛЕДНЕЕ

Активисты требуют обеспечить безопасность искателям убежища в Украине

Правоохранители заблокировали один из крупнейших в мире фишинговых сервисов, от атак которого пострадали банки 11 стран

Международная Федерация Красного Креста запускает программу помощи в вакцинации 500 млн человек от COVID-19

"DHL Express Украина" готовится к доставке вакцины

Апелляционная палата ВАКС остановила решение суда о передаче "дела Татарова" в другой орган досудебного расследования – НАБУ

Глава МККК в Украине предостерегла от политизации темы вакцинации в Украине

Боррель отверг обвинения в том, что Запад препятствует продвижению вакцины "Спутник V"

Вакцинация пока не считается достаточно надежным параметром для поездок в ЕС - Боррель

Рада упорядочила отдельные вопросы защиты обличителей коррупционеров

Суд разрешил задержать экс-замглавы СБУ Нескоромного

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА