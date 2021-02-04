Правоохранители Киева доставили в управление полиции четырех участников акции возле телеканала "НАШ"

За совершение противоправных действий четырех участников акции протеста возле здания телеканала "НАШ" в Киеве правоохранители доставили в управление полиции.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в четверг возле одного из телеканалов на улице Жилянской собралась группа граждан для проведения акции. Полицейские обеспечивают там публичную безопасность.

"Однако отдельные участники мероприятия не отреагировали на законные требования и предупреждения правоохранителей и прибегли к противоправным действиям. В результате четырех участников доставили в территориальное управление полиции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас ситуация возле здания телеканала спокойная, блокирование работы телеканала не происходит.

Как сообщалось, в четверг днем у здания телеканала собралось несколько десятков активистов. Организаторами акции выступили националистические организации "Основа будущего" (крыло "С14"), "СОКОЛ", "Правый сектор", "Союз ветеранов войны с Россией".

В анонсе акции на странице в соцсети Фейсбук националисты отметили, что власть не заметила всех агентов влияния Кремля. "Призываем всех патриотов остановить агрессию России в информационном пространстве и заставить замолчать вражескую пропаганду навсегда. Все под мураевський телеканал "Наш"! Закроем вместе рупор ордынского Кремля".

В ходе акции между представителями телеканала и участниками акции произошла перепалка. Также произошла незначительная потасовка между активистами и правоохранителями.