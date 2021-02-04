Данилов призвал журналистские организации не давать поверхностных оценок из-за санкций против трех телеканалов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призывает журналистские институции не делать поверхностных оценок и стандартных заявлений из-за санкций в отношении телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK, поскольку Украина уже 7 лет живет в условиях войны, одним из орудий которой являются телевизионные ресурсы.

"Деятельность международных и национальных организаций, которые занимаются защитой свободы слова и отстаиванием прав журналистов, является чрезвычайно важной и неотъемлемым признаком свободного и демократического общества. Обеспокоенность, которую эти уважаемые организации выражают относительно санкций, введенных в действие решением СНБО Украины по отдельным информационным ресурсам, ожидаема и понятна", - написал Данилов на странице в Facebook.

В то же время в СНБО Украины считают необходимым призвать уважаемые журналистские институты не делать поверхностные оценки и стандартные заявления, а изучить детали и "разобраться в сути, а не по форме".

"Как сказано в заявлении International и European Federation of Journalists, "запреты должны применяться только в очень исключительных обстоятельствах". В связи с этим хотим проинформировать IFJ и EFJ, что Украина уже семь лет живет в таких чрезвычайных условиях, название которым - война. Война, которую ведет против нашей страны Россия, используя, в частности, все технологии информационной войны, которые никоим образом "не соответствуют международно-правовым стандартам", на необходимость соблюдения которых нам указывают.

Данилов подчеркнул, что одним из инструментов России против Украины являются телевизионные ресурсы, финансирование которых фактически РФ осуществляет через "аффилированных с ней политиков".

Помимо этого секретарь СНБО Украины указал IFJ и EFJ на необходимость провести анализ контента телевизионных каналов, прежде чем делать выводы.

"Возможной была бы работа в Великобритании и США во время Второй мировой войны филиалов фашистских газет и радиостанций? Их закрытие также было бы расценено, как нападение на "свободу слова"? А Украина на сегодняшний день находится в ситуации открытой военной агрессии…На нашу страну напали, и мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить государство и независимость", - заявил Данилов.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении физических и юридических лиц.

Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Согласно ст.22 Кодекса административного судопроизводства указ президента о введении в действие санкций в отношении ряда телеканалов может быть обжалован в кассационном административном суде Верховного суда, обжалование решения СНБО законодательством не предусматривается. А само решение Кассационного админсуда Верховного суда по обжалованию указа президента может быть обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда.

В частности, ст.22 Кодекса административного судопроизводства Украины регламентирует, что Верховному суду, как суду первой инстанции, подсудны дела по установлению Центральной избирательной комиссией результатов выборов или Всеукраинского референдума, дела по иску о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины, а также дела по обжалованию актов, действий или бездеятельности Верховной Рады, президента Украины, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В свою очередь решения Кассационного административного суда Верховного суда по обжалованию указа президента могут обжаловаться в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда. Ст.23, в частности, предусматривает такую возможность апелляционного обжалования.