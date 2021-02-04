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13:54 04.02.2021

США готовы профинансировать восстановление дома Сикорского в Киеве – депутат

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США готовы профинансировать восстановление дома Сикорского в Киеве – депутат

США готовы профинансировать восстановление усадьбы авиаконструктора Игоря Сикорского по ул. Ярославов Вал, 15б в Киеве, если Министерство обороны Украины примет решение о начале реконструкции, сообщил народный депутат Арсений Пушкаренко (фракция "Слуга народа").

"Сегодня и корпорация Сикорских, капитализация которой – миллиарды, и Соединенные Штаты Америки готовы финансово взять реализацию этого проекта", –рассказал Пушкаренко, выступая на пленарном заседании парламента в среду.

По его словам, после возвращения усадьбы в государственную собственность Минобороны и балансодержатель здания госпредприятие "Козацкий" в последние пять лет так и не предприняли необходимые шаги к началу реконструкции, вследствие чего усадьба продолжает разрушаться.

"Я выступаю с инициативой и прошу вас всех поддержать, чтобы мы инициировали к Министерству обороны обращение с конкретным требованием, чтобы министерство сегодня начало реконструкцию усадьбы Сикорского", – заявил нардеп.

Как сообщалось, ранее Минобороны передало усадьбу Сикорского в аренду на 49 лет благотворительному фонду "Музей истории воздухоплавания и авиации им. Сикорского", однако в 2013 году договор был расторгнут после судебного разбирательства.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что власти столицы также добиваются передачи усадьбы Сикорского на баланс города для проведения реставрации и создания там музея.

Теги: #недвижимость #киев #дом #сша #реконструкция #сикорский
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