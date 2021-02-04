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13:35 04.02.2021

Апелляционная палата ВАКС остановила решение суда о передаче "дела Татарова" в другой орган досудебного расследования – НАБУ

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Апелляционная палата ВАКС остановила решение суда о передаче "дела Татарова" в другой орган досудебного расследования – НАБУ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) остановила решение Печерского районного суда Киева о передаче дела по подозрению заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова в другой орган досудебного расследования до рассмотрения этого вопроса Апелляционной палатой ВАКС.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), соответствующее решение АП ВАКС приняла в четверг, 4 февраля.

"АП ВАКС также обязала ГБР в срок до 13:00 10 февраля 2021 года предоставить АП ВАКС упомянутое решение Печерского райсуда, которое следователи ГБР потребовали якобы под предлогом расследования действий генерального прокурора по незаконному изменению прокуроров САП в производстве НАБУ, и тем самым заблокировали рассмотрение апелляционной жалобы законно - в АП ВАКС", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Как сообщалось, детективы НАБУ сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Татаров отреагировал на это заявлением, что докажет свою невиновность.

21 декабря адвокат Татарова Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева, а не дела о "квартирах для Нацгвардии".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию "Украинская правда" сообщил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Татаров 21 декабря пришел в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), где получил документы по своему делу, после чего дал брифинг для журналистов. Он рассказал, что продолжает исполнять свои полномочия в обычном режиме, однако "инициировал передачу обязанностей другому сотруднику офиса президента во избежание манипуляций".

24 декабря Офис генерального прокурора передал уголовное производство по подозрению замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова в Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины считает это вмешательством в расследование для защиты чиновника.

САП вручила Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн.

30 декабря ВАКС удовлетворил заявление прокуроров об отзыве ходатайства об избрании Татарову меры пресечения в виде содержания под стражей, однако прокурор Офиса генпрокурора отозвал из суда ходатайство о применении меры пресечения на основании требований ст.185 УПК Украины и выявленного нарушения требований Кодекса.

В НАБУ расценили передачу дела в СБУ как "беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование Бюро" со стороны Офиса генпрокурора.

 

Теги: #татаров #набу #суд #вакс
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