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13:24 04.02.2021

Боррель отверг обвинения в том, что Запад препятствует продвижению вакцины "Спутник V"

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Боррель отверг обвинения в том, что Запад препятствует продвижению вакцины "Спутник V"

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал "ерундой" сообщения СМИ о том, что на западные страны препятствуют продвижению российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Несмотря на то, что политике не место в глобальной борьбе с пандемией, мы, тем не менее, видим, что российские СМИ, подконтрольные государству, к сожалению, распространяют информацию, направленную на подрыв усилий правительств западных стран по борьбе с вирусом", - сказал Боррель в интервью "Интерфаксу".

"Ряд российских подконтрольных государству и финансируемых им СМИ также распространяют необоснованные обвинения в отношении Запада в попытках торпедировать продвижение вакцины "Спутник V" для достижения политических и экономических целей. Это ерунда. Все компании должны соблюдать одни и те же правила для того, чтобы их вакцины продавались в ЕС", - отметил он.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что вакцины против коронавируса могут быть одобрены и использованы, только если они "соответствуют всем требованиям качества, безопасности и эффективности, предписанным фармацевтическим законодательством ЕС и одобрены европейским медицинским агентством, которое проводит научную оценку".

"В контексте COVID-19 особенно важным является осознание угрозы, которую представляет для общественного здравоохранения распространение недостоверной информации", - сказал Боррель.

Теги: #рф #вакцина #боррель
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