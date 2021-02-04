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13:20 04.02.2021

Вакцинация пока не считается достаточно надежным параметром для поездок в ЕС - Боррель

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Вакцинация пока не считается достаточно надежным параметром для поездок в ЕС - Боррель

В Евросоюзе в настоящий момент не считают, что вакцинации от коронавируса достаточно для совершения поездок на территорию объединения, сообщил Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"В свете рисков, создаваемых новыми штаммами вируса, лидеры ЕС недавно признали необходимость дальнейшего пересмотра критериев, с учетом последних научных рекомендаций, а также введения дополнительных мер предосторожности для необходимых поездок в ЕС. На данный момент вакцинация не считается достаточно надежным параметром", - сказал Боррель в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что в настоящее время в этом контексте невозможно спрогнозировать, когда страны-члены ЕС решат открыть внешние границы Евросоюза для необязательных поездок.

"Потребуются дополнительные обсуждения в контексте дальнейшего развития пандемии. Одну вещь можно сказать наверняка - мы надеемся на скорейшее и безопасное открытие стран, экономик и границ и работаем над этим", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

 

Теги: #ес #боррель #вакцинация
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