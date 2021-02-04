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13:12 04.02.2021

Суд разрешил задержать экс-замглавы СБУ Нескоромного

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Суд разрешил задержать экс-замглавы СБУ Нескоромного

Данные бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, подозреваемого в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, размещены на сайте МВД в разделе "Розыск" среди лиц, которые скрываются от органов власти.

На сайте МВД Украины данные Нескоромного значатся в перечне разыскиваемых лиц. Также указано, что суд разрешил задержание Нескоромного (для избрания меры пресечения).

Указано также, что Нескоромный подозревается по ст. 348 ч. 1 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), а дата исчезновения 29 января 2021 года.

Как сообщалось, 27 января СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя председателя Службы Нескоромного к организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Теги: #нескромный #сбу #суд
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