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12:54 04.02.2021

Пожар в запорожской больнице возник из-за возгорания медоборудования - главврач

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Пожар в запорожской больнице возник из-за возгорания медоборудования - главврач

Главврач Областной инфекционной клинической больницы Запорожья Владимир Шинкаренко заявил, что причиной пожара в одном из боксов отделения реанимации из-за возгорания медицинского оборудования, сообщает местное интернет-издание "061.ua".

"Предварительные причины установит следствие, но мы подтверждаем: было возгорание медицинского оборудования", - сказал главврач в четверг в Запорожской ОГА в ходе экстренного совещания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по факту пожара в областной инфекционной больнице, где погибло трое пациентов и одна врач.

Шинкаренко также рассказал, что бригады "скорой медицинской помощи" совместно с персоналом больницы эвакуировали пациентов, которые находились в палатах реанимации. Из них семь человек были госпитализированы в другие медучреждения города. Также были госпитализированы два сотрудника больницы с ожогами.

"Врач приемного отделения проявил мужество и героизм и своими действиями он приблизил вариант, когда люди остались живы", - добавил Шинкаренко.

 

Теги: #больница #пожар #запорожье
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