События

12:46 04.02.2021

Украинка Таисия Кутузова стала лауреатом французской премии по правам человека 2020 года

3 мин читать
Украинка Таисия Кутузова стала лауреатом французской премии по правам человека 2020 года

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен вручит Таисии Кутузовой Премию по правам человека 2020 года "Свобода - Равенство - Братство" на церемонии, которая будет организована в Резиденции Франции в Киеве, 5 февраля, сообщило посольство Франции в Украине.

"По случаю Международного дня прав человека 10 декабря было официально объявлено пять победителей. Среди них Таисия Кутузова, украинская журналистка и режиссер-документалист, которая была удостоена Премии по правам человека Французской Республики за свой фильм "Shut the fck up!" (Заткнись!)", - сообщило посольство Франции в четверг.

Отмечается, что этот документальный фильм, который снимался с 2017 года, рассказывает о молодом украинском активисте Сергее Чагарове, который, несмотря на полученные запугивания и угрозы, несколько лет борется против незаконных застроек и их экологических последствий в своем родном селе Гатное, расположенном недалеко от Киева. Эта местная и конкретная ситуация поднимает вопрос участия украинской молодежи в управлении обществом и борьбы за честность и справедливость в мире, страдающем от коррупции.

Родом из Крыма Таисия Кутузова училась журналистике во Львовском католическом университете. В 2014 году она была вынуждена покинуть полуостров после его аннексии Россией. Оставив эту оккупированную территорию, Таисия переехала в Киев, где пять лет работала на Радио Свобода. В 2016 году Таисия обратилась к документалистике, сняла две короткометражки "Живые и Непокоренные" (2016) и "Молодость 1927", перед тем как начать крупный проект, полнометражный фильм "Shut the fck up".

Благодаря финансовой поддержке Французского института в Украине, Таисия Кутузова участвовала в мастер-классах документалистики Eurasiadoc в 2019 году, которые организовала ассоциация Docmonde в городе Люсса в Ардеше. Таисия Кутузова получила несколько наград за свою работу в качестве режиссера: главная награда 2020 года на фестивале "Baltic Sea Docs" в Риге, премия "IBF Classic - Development support" на нидерландском фестивале IDFA и приз лаборатории талантов на немецком фестивале goEast в 2020 году. Также в среду ее документальный фильм "Shut the fuck up" получил специальную награду международного рынка документальных фильмов "Sunny Side of the Docs", который является ключевым событием для французской документалистики.

"Уже второй раз Премию по правам человека Французской Республики получает победитель из Украины. Так в 1997 году украинская журналистка Алла Лазарева, президент организации мониторинга СМИ "Институт массовой информации" (ИМИ), получила эту награду за ее деятельность в области свободы слова и прессы", - указывается в пресс-релизе посольства.

По традиции Премьер-министр Франции или член правительства официально вручает Премию по правам человека пяти победителям во время церемонии в Париже 10 декабря во День прав человека, провозглашенный Организацией Объединенных Наций. Однако через эпидемиологический кризис эту премию вручит посольство Франции, расположенное в стране проживания победителя.

С 1988 года Национальная консультативная комиссия по правам человека (CNCDH) ежегодно присуждает премию по правам человека Французской Республики "Свобода -Равенство- Братство". Ее цель - осветить и поддержать работу гражданского общества, движущей силы в защите и продвижении прав человека, отмечая работу на местах и проекты по эффективной защите и продвижению прав человека. В 2020 году Национальная Консультативная комиссия по правам человека получила почти 200 заявок из 62 стран со всех континентов.

Теги: #премия #права_человека #франция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:26 03.02.2021
Лаборатории Франции весной начнут выпуск вакцин Moderna и Pfizer

Лаборатории Франции весной начнут выпуск вакцин Moderna и Pfizer

20:08 01.02.2021
Макрон призывает Европу эффективнее проводить вакцинацию от COVID-19

Макрон призывает Европу эффективнее проводить вакцинацию от COVID-19

13:35 01.02.2021
Посол Франции: Украине нужно добиться прогресса в борьбе с коррупцией и в верховенстве права

Посол Франции: Украине нужно добиться прогресса в борьбе с коррупцией и в верховенстве права

11:59 01.02.2021
Посол Франции: Нормандский формат не достиг всех своих целей, но, по крайней мере, он существует

Посол Франции: Нормандский формат не достиг всех своих целей, но, по крайней мере, он существует

11:42 01.02.2021
В конце 2021 года начнутся поставки в Украину патрульных катеров из Франции - посол

В конце 2021 года начнутся поставки в Украину патрульных катеров из Франции - посол

11:27 01.02.2021
Макрон может посетить Украину к концу первого полугодия - посол Франции

Макрон может посетить Украину к концу первого полугодия - посол Франции

11:13 01.02.2021
Посол Франции указал на разочарование стран G7 состоянием борьбы с коррупцией в Украине

Посол Франции указал на разочарование стран G7 состоянием борьбы с коррупцией в Украине

11:01 01.02.2021
МИД Франции советует ФРГ отказаться от "Северного потока 2" из-за Навального

МИД Франции советует ФРГ отказаться от "Северного потока 2" из-за Навального

10:23 01.02.2021
Франция готова присоединиться к Крымской платформе - посол

Франция готова присоединиться к Крымской платформе - посол

09:41 01.02.2021
Украинский законопроект о государственной политике переходного периода изучается в Париже и Берлине - посол Франции

Украинский законопроект о государственной политике переходного периода изучается в Париже и Берлине - посол Франции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Апелляционная палата ВАКС остановила решение суда о передаче "дела Татарова" в другой орган досудебного расследования – НАБУ

Вакцинация пока не считается достаточно надежным параметром для поездок в ЕС - Боррель

Суд разрешил задержать экс-замглавы СБУ Нескоромного

Пожар в запорожской больнице возник из-за возгорания медоборудования - главврач

В Мариуполе нашли схрон с более 1,6 тыс. гранат, десятками пистолетов и свыше 120 ящиков с патронами

ПОСЛЕДНЕЕ

Апелляционная палата ВАКС остановила решение суда о передаче "дела Татарова" в другой орган досудебного расследования – НАБУ

Глава МККК в Украине предостерегла от политизации темы вакцинации в Украине

Боррель отверг обвинения в том, что Запад препятствует продвижению вакцины "Спутник V"

Вакцинация пока не считается достаточно надежным параметром для поездок в ЕС - Боррель

Рада упорядочила отдельные вопросы защиты обличителей коррупционеров

Суд разрешил задержать экс-замглавы СБУ Нескоромного

Пожар в запорожской больнице возник из-за возгорания медоборудования - главврач

"Евровидение-2021" пройдет в непривычном формате

В Мариуполе нашли схрон с более 1,6 тыс. гранат, десятками пистолетов и свыше 120 ящиков с патронами

В Украине похолодает

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА