Украинка Таисия Кутузова стала лауреатом французской премии по правам человека 2020 года

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен вручит Таисии Кутузовой Премию по правам человека 2020 года "Свобода - Равенство - Братство" на церемонии, которая будет организована в Резиденции Франции в Киеве, 5 февраля, сообщило посольство Франции в Украине.

"По случаю Международного дня прав человека 10 декабря было официально объявлено пять победителей. Среди них Таисия Кутузова, украинская журналистка и режиссер-документалист, которая была удостоена Премии по правам человека Французской Республики за свой фильм "Shut the fck up!" (Заткнись!)", - сообщило посольство Франции в четверг.

Отмечается, что этот документальный фильм, который снимался с 2017 года, рассказывает о молодом украинском активисте Сергее Чагарове, который, несмотря на полученные запугивания и угрозы, несколько лет борется против незаконных застроек и их экологических последствий в своем родном селе Гатное, расположенном недалеко от Киева. Эта местная и конкретная ситуация поднимает вопрос участия украинской молодежи в управлении обществом и борьбы за честность и справедливость в мире, страдающем от коррупции.

Родом из Крыма Таисия Кутузова училась журналистике во Львовском католическом университете. В 2014 году она была вынуждена покинуть полуостров после его аннексии Россией. Оставив эту оккупированную территорию, Таисия переехала в Киев, где пять лет работала на Радио Свобода. В 2016 году Таисия обратилась к документалистике, сняла две короткометражки "Живые и Непокоренные" (2016) и "Молодость 1927", перед тем как начать крупный проект, полнометражный фильм "Shut the fck up".

Благодаря финансовой поддержке Французского института в Украине, Таисия Кутузова участвовала в мастер-классах документалистики Eurasiadoc в 2019 году, которые организовала ассоциация Docmonde в городе Люсса в Ардеше. Таисия Кутузова получила несколько наград за свою работу в качестве режиссера: главная награда 2020 года на фестивале "Baltic Sea Docs" в Риге, премия "IBF Classic - Development support" на нидерландском фестивале IDFA и приз лаборатории талантов на немецком фестивале goEast в 2020 году. Также в среду ее документальный фильм "Shut the fuck up" получил специальную награду международного рынка документальных фильмов "Sunny Side of the Docs", который является ключевым событием для французской документалистики.

"Уже второй раз Премию по правам человека Французской Республики получает победитель из Украины. Так в 1997 году украинская журналистка Алла Лазарева, президент организации мониторинга СМИ "Институт массовой информации" (ИМИ), получила эту награду за ее деятельность в области свободы слова и прессы", - указывается в пресс-релизе посольства.

По традиции Премьер-министр Франции или член правительства официально вручает Премию по правам человека пяти победителям во время церемонии в Париже 10 декабря во День прав человека, провозглашенный Организацией Объединенных Наций. Однако через эпидемиологический кризис эту премию вручит посольство Франции, расположенное в стране проживания победителя.

С 1988 года Национальная консультативная комиссия по правам человека (CNCDH) ежегодно присуждает премию по правам человека Французской Республики "Свобода -Равенство- Братство". Ее цель - осветить и поддержать работу гражданского общества, движущей силы в защите и продвижении прав человека, отмечая работу на местах и проекты по эффективной защите и продвижению прав человека. В 2020 году Национальная Консультативная комиссия по правам человека получила почти 200 заявок из 62 стран со всех континентов.