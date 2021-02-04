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12:26 04.02.2021

"Евровидение-2021" пройдет в непривычном формате

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"Евровидение-2021" пройдет в непривычном формате

Конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в непривычном формате, заявили организаторы.

"Мы вынуждены отказаться от привычного сценария проведения конкурса "Евровидения" и рассматриваем три других потенциальных варианта развития событий. У нас есть три возможных сценария, и сейчас мы выбираем тот, который будет оптимальным", - говорится в сообщении на сайте песенного конкурса.

Организаторы обещают, что приоритетным при выборе того или иного варианта проведения "Евровидения-2021" будет безопасность и здоровье его участников, а также зрителей.

Среди возможных вариантов, которые рассматривают в Роттердаме – как проведение онлайн-конкурса среди артистов, так и их оффлайн выступление без зрителей непосредственно в Нидерландах с соблюдением социальной дистанции и всех мер предосторожности по COVID-19.

Между тем, организаторы пообещали, что не рассматривают вариант отмены конкурса, и "Евровидение-2021" в любом случае состоится в мае нынешнего года.

Ожидается, что окончательное решение о том, в каком формате пройдет популярный песенный конкурс в 2021 году, будет принято уже в ближайшие дни.

Теги: #евровидение
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