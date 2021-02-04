В Украине похолодает

В ближайшие сутки в Украину начнет перемещаться холодный воздух с северо-запада Европы, поэтому в большинстве областей температура снизится, особенно в северной части, к тому же в Украине, кроме запада, усилится ветер, но осадки днем прекратятся, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в большинстве областей небольшой снег, в юго-восточной части и на Закарпатье с дождем; днем без существенных осадков.

Снижение температуры: в северной части ночью 6-11°, днем 3-8° мороза, на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем около 0°, на Закарпатье, в южных и юго-восточных областях в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

На дорогах страны, кроме юго-восточной части, местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

В Киеве в пятницу ночью местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-18 м/с. Понижение температуры ночью до 7-9° мороза, днем 3-5° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 05 февраля самая высокая температура днем была 10,1° в 2002г., самая низкая ночью -26,0° в 1893г.

В субботу, 6 февраля на Прикарпатье небольшой ( в горах умеренный) снег, на Закарпатье, в Одесской и Николаевской областях небольшой снег, днем с дождем; на остальной территории без осадков.

На дорогах страны, кроме юго-восточной части, гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Дальнейшее понижение температуры: ночью 8-15° мороза, днем 3-10° мороза; в западных областях ночью 4-9°, днем 1-6° мороза (на Закарпатье ночью около 0°, днем 0-5° тепла), в южной части ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

В Киеве в субботу без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 6-8° мороза.