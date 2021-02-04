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11:49 04.02.2021

В Николаеве "заминировали" четыре школы, учеников и сотрудников эвакуировали - полиция

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Полицейские проверяют сообщения о минировании четырех учебных заведений в Николаеве, сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Сегодня утром, 4 февраля, на электронный адрес УСБУ в Николаевской области поступило анонимное сообщение о том, что в микрорайоне Намыв Заводского района здание одной из школ заминировано", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Кроме того, сейчас правоохранители также проверяют анонимное сообщение о минировании еще трех учебных заведений и в Корабельном районе Николаева.

Правоохранители окружили районы возможной опасности, эвакуировали учеников и сотрудников учебных заведений. Сейчас специалисты служб экстренного вызова проводят обследование объектов.

Теги: #минирование #николаев #полиция #школы
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