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11:48 04.02.2021

Траур объявлен в Запорожской области 5 февраля – ОГА

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Траур объявлен в Запорожской области 5 февраля – ОГА

Распоряжением главы Зепорожской облгосадминистрации Александра Старуха 5 февраля 2021г в области объявлено Днем траура в память о трех пациентах и враче, которые погибли во время пожара в областной инфекционной больнице.

"На территории области будут приспущены Государственные флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, отменены все развлекательные мероприятия, внесены изменения в программы теле- и радиовещания", - сообщает в четверг Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.

Теги: #траур #запорожская_область
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