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11:44 04.02.2021

Премьер анонсировал кадровые перестановки в региональных таможнях

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Премьер анонсировал кадровые перестановки в региональных таможнях

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал в ближайшее время кадровые перестановки в региональных таможнях: их готовит глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин.

"Изменился руководитель, он формирует руководство на уровне региональных таможен сегодня. Я думаю, в ближайшее время это будет сделано, и вы увидите первые кадровые изменения", - сказал он в ходе организованной Европейской бизнес ассоциацией встречи в четверг.

По словам премьера, также запланировано введение риск-ориентированной системы проверок на таможне, совместного контроля на пунктах пропуска, обучающих программ для таможенников.

"Сегодня руководитель таможни - сильный менеджер, но он не глубоко интегрирован в таможню. Ее возглавляет бывший руководитель аэропорта "Борисполь", он понимает процедуру и как все работает, но не имплементирован в систему, представляет другую корпоративную культуру", - подчеркнул глава Кабмина, говоря о Рябикине.

Теги: #таможня #кадры #шмыгаль
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