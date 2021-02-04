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11:33 04.02.2021

СБУ разоблачила присвоение имущества "Укргидроэнерго" на 32 млн грн

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СБУ разоблачила присвоение имущества "Укргидроэнерго" на 32 млн грн

Правоохранители задокументировали присвоение коммерсантами имущества "Укргидроэнерго" на сумму более чем 32 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

"Они организовали махинацию на работах по берегоукреплению реки для нужд Днестровской гидроаккумулирующей электростанции", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Так, в конце 2020г. СБУ инициировала проверку выполнения условий договора, в ходе которой было зафиксировано отсутствие на складах коммерческой структуры необходимого количества материалов для обеспечения работ. В частности, специалисты обнаружили недостачу щебня и камней скалистых пород, которые должны использовать на работах для повышения надежности и безопасности гидротехнических сооружений.

Также ранее было установлено, что в течение 2018-2019 годов специалисты "Укргидроэнерго" проводили работы на земельных участках, находящихся в собственности общества. Менеджмент "Укргидроэнерго" передал добытые материалы объемом почти 60 тыс. кубических метров подрядчику - ООО "Энергетически-дорожное строительство".

Сейчас продолжаются следственные действия.

Теги: #сбу #укргидроэнерго #хищение
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