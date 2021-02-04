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11:13 04.02.2021

Согласие на вакцинацию от COVID-19 в Киевской области уже дали более 25 тыс. человек - ОГА

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В Киевской области продолжается подготовка к вакцинации против коронавируса: согласие на прививку уже предоставили 25159 чел из групп риска, сообщила директор департамента здравоохранения ОГА Елена Ефименко

"Подготовка к прививочной кампании в нашей области продолжается. Это важный процесс, и проходит он в Киевской области с соблюдением всех норм "дорожной карты", утвержденной Министерством здравоохранения. Соответственно, один из шагов, который мы уже осуществили, - верификация данных по целевым группам для первого и второго этапа прививочной кампании", - сказала Ефименко во время онлайн-брифинга, отметив, что из 25159 чел. на первом этапе будут вакцинированы 5725 чел., на втором - о 19 434 чел.

Она добавила, что в области уже созданы 23 мобильные бригады для проведения прививок на первом этапе.

Как сообщает пресс служба Киевской ОГА, проведен аудит холодильного оборудования в учреждениях здравоохранения, которое может быть задействовано для хранения вакцины,.

Согласно "дорожной карте" Министерства здравоохранения, на первом этапе прививаются лийца с критическим риском инфицирования и развития коронавируса (медицинские работники и персонал, работающие учреждениях здравоохранения, где оказывают стационарную помощь больным COVID-19, лица в интернатах, домах престарелых и работники таких учреждений; военнослужащие (включая Вооруженные силы Украины и Национальной гвардии Украины), которые принимают участие в операции объединенных сил на востоке Украины).

На втором этапе - лица с очень высоким риском инфицирования и развития коронавируса (медицинские работники и персонал, которые оказывают стационарную помощь в учреждениях здравоохранения другим больным (включая первичную медицинскую помощь, работников системы общественного здоровья и т.п.), лица в возрасте от 80 лет, социальные работники и другие работники социальной сферы.

Теги: #киевская_область #вакцинация
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