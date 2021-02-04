События

11:07 04.02.2021

Шмыгаль: мы продолжим карантин до 30 апреля, но это, скорее всего, не конечная дата

1 мин читать
Шмыгаль: мы продолжим карантин до 30 апреля, но это, скорее всего, не конечная дата

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство будет продолжать карантин до 30 апреля, но скорее всего он будет действовать и после этой даты.

«Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это скорее всего не конечная дата, когда карантин будет завершен. Скорее всего он будет продолжатся в той или иной форме, возможно, со смягчениями, возможно, он будет адаптивным», - сказал Шмыгаль в ходе общей встречи Европейской бизнес ассоциации «Глобальный обзор экономики Украины» в четверг.

Как сообщалось, 9 декабря Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайно ситуации до 28 февраля 2021 года.

Шмыгаль заявляет, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о возвращении к модели адаптивного карантина.

Теги: #шмыгаль #карантин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:44 04.02.2021
Премьер анонсировал кадровые перестановки в региональных таможнях

Премьер анонсировал кадровые перестановки в региональных таможнях

11:27 04.02.2021
Премьер подтверждает обязательства по меморандуму с ВИЭ, анонсирует первый транш ВИЭ-генерации от "ГарПока" в четверг

Премьер подтверждает обязательства по меморандуму с ВИЭ, анонсирует первый транш ВИЭ-генерации от "ГарПока" в четверг

11:15 04.02.2021
Инфляция позволит разогреть экономику - премьер

Инфляция позволит разогреть экономику - премьер

10:06 04.02.2021
Зеленский и Шмыгаль выразили соболезнования близким погибших на пожаре в запорожской больнице

Зеленский и Шмыгаль выразили соболезнования близким погибших на пожаре в запорожской больнице

14:49 03.02.2021
Кабмин выделил 1,6 млрд грн для выплат материального обеспечения в связи с временной утратой трудоспособности в период карантина

Кабмин выделил 1,6 млрд грн для выплат материального обеспечения в связи с временной утратой трудоспособности в период карантина

14:41 03.02.2021
Кабмин ввел на период карантина доплату 20% от оклада для медработников учреждений образования

Кабмин ввел на период карантина доплату 20% от оклада для медработников учреждений образования

14:37 03.02.2021
Правительство Украины в ближайшее время примет решение о возвращении к адаптивному карантину

Правительство Украины в ближайшее время примет решение о возвращении к адаптивному карантину

10:09 02.02.2021
Минздрав Украины вскоре предложит Кабмину проект постановления об адаптивном карантине

Минздрав Украины вскоре предложит Кабмину проект постановления об адаптивном карантине

15:47 01.02.2021
Ватикан и большинство регионов Италии смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения

Ватикан и большинство регионов Италии смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения

14:37 01.02.2021
Компенсации по тарифам на электроэнергию потребителям с электрообогревом будут перечисляться автоматически – Денис Шмыгаль

Компенсации по тарифам на электроэнергию потребителям с электрообогревом будут перечисляться автоматически – Денис Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Траур объявлен в Запорожской области 5 февраля – ОГА

Премьер анонсировал кадровые перестановки в региональных таможнях

СБУ разоблачила присвоение имущества "Укргидроэнерго" на 32 млн грн

В Украине за сутки 5 082 новых случая COVID-19, выздоровели 9 933 человека – СНБО

Врач и трое пациентов погибли на пожаре Областной инфекционной клинической больницы Запорожья

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине похолодает

В Николаеве "заминировали" четыре школы, учеников и сотрудников эвакуировали - полиция

Траур объявлен в Запорожской области 5 февраля – ОГА

СБУ разоблачила присвоение имущества "Укргидроэнерго" на 32 млн грн

Согласие на вакцинацию от COVID-19 в Киевской области уже дали более 25 тыс. человек - ОГА

Первый пилотируемый полет корабля Starliner планируется не ранее сентября - NASA

Под фальшполом автобагажника из Беларуси пытались ввезти в Украину дюжину приборов наблюдения командира танка

В Киеве будет гололед, ожидаются сильные порывы ветра – КГГА

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 1083 аппаратов

Степанов вылетел в Запорожье для выяснения причины пожара в больнице– замминистра здравоохранения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА