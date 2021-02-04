Первый пилотируемый полет корабля Starliner планируется не ранее сентября - NASA

Первый полет новейшего американского космического корабля Starliner компании Boeing с астронавтами на борту к Международной космической станции (МКС) планируется осуществить не ранее сентября, сообщило NASA.

До этого будет совершен второй испытательный полет корабля Starliner в беспилотном режиме, который намечен на 25 марта, отметили в американском космическом агентстве.

Первый тестовый полет корабля был проведен 20 декабря 2019 года. В ходе него кораблю не удалось состыковаться с МКС.

Starliner, созданный для будущих полетов американских астронавтов на орбиту, был запущен к МКС ракетой-носителем Atlas V, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Ракета успешно вывела тестовый непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на корабле возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей, в результате которой он вышел на нештатную, более низкую орбиту для сближения с МКС. Корабль перерасходовал топливо, и стыковка с МКС стала невозможной.

Он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая наземная посадка американской спускаемой капсулы. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

Другая американская компания - SpaceX по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который в ноябре прошлого года уже совершил пилотируемый полет на МКС, доставив на станцию четырех астронавтов.