События

10:47 04.02.2021

Под фальшполом автобагажника из Беларуси пытались ввезти в Украину дюжину приборов наблюдения командира танка

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Товары военного назначения, которые незаконно везли в Украину из Беларуси, обнаружили в четверг ночью в пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"12 приборов наблюдения командира танка нашли во время проверки микроавтобуса "Фольксваген", которым управлял 41-летний житель Минска. На основании оценки рисков пограничники инициировали углубленную проверку транспортного средства", - говорится в сообщении.

К проверке подключились представители Администрации Госпогранслужбы и спецподразделения "Дозор", которые находятся на усилении в пункте пропуска, а также представители оперативного подразделения Черниговского отряда совместно с сотрудниками таможни.

Как выяснилось, товар военного назначения белорус перевозил в двойном днище багажного отделения под значительным количеством разрешенного для перевозки груза.

Выясняются обстоятельства правонарушения. Уведомлены взаимодействующие структуры. Решается вопрос о начале досудебного расследования по ст. 333 УК "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю". Направлено уведомление для внесения в ЕРДР.

Теги: #госпогранслужба #оборудование #контрабанда
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