В Киеве будет гололед, ожидаются сильные порывы ветра – КГГА

До конца суток четверга, 4 февраля, и в течение 5 февраля в Киеве будет гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с,, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Напомним, что для профилактики гололеда КК "Киевавтодор" обрабатывает дороги и тротуары столицы противогололедными материалами. Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда", - говорится в сообщении КГГА.