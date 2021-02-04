Зеленский и Шмыгаль выразили соболезнования близким погибших на пожаре в запорожской больнице

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль выразили соболезнования родным и близким четырех человек, погибших в результате пожара в Запорожской областной инфекционной больнице, а также сообщили, что направили в Запорожье министра здравоохранения Максима Степанова.

"Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице - в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодая врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента в сообщении, опубликованном в четверг утром на странице ОПУ в соцсети "Фейсбук".

Сообщается, что по поручению президента в Запорожье вылетели министр здравоохранения Максим Степанов и первый заместитель главы Госслужбы Украины по ЧС Олег Мельчуцкий. Причины пожара выясняются.

В свою очередь в пресс-службе Кабмина сообщили: "По поручению премьер-министра в Запорожье на место трагедии в экстренном порядке вылетает министр здравоохранения Максим Степанов", где он непосредственно на месте происшествия ознакомится с ситуацией с пожаром, возникшим на территории больницы, произошедшего поздно вечером 3 февраля.

"От всего правительства выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавших. Соблюдение правил противопожарной безопасности в больницах - задача номер один для руководителей областей и главных врачей. Поручил в сжатые сроки расследовать причины пожара и оказать всю необходимую помощь пострадавшим", - цитирует Шмыгаля пресс-служба Кабмина.

Сам же Степанов на своей странице в соцсети "Фейсбук" подтвердил, что вылетает в Запорожье и объяснил цель его пребывания в городе.

"Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители, по результатам расследования виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности по закону. Сейчас я в срочном порядке вылетаю в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств трагедии", - написал министр в четверг утром.

Как сообщалось, в результате пожара в Запорожской областной клинической больнице, возникшего поздно вечером 3 февраля, погибли четыре человека – врач и трое пациентов, еще двое пострадали.