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10:05 04.02.2021

Степанов вылетел в Запорожье для выяснения причины пожара в больнице– замминистра здравоохранения

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Министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Запорожье для выяснения причины пожара в инфекционной больнице, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Максим Степанов срочно вылетает в Запорожье, чтобы выяснить, что стало причиной и что произошло в больнице. Сейчас там работают правоохранительные органы, которые ищут причины",- сказала она.

По словам Садовяк, Минздрав выражает соболезнование близким и родным погибших.

Как сообщалось, в результате пожара в Запорожской областной инфекционной клинической больнице, возникшего в ночь на четверг, погибло четверо людей – врач и трое пациентов.

Теги: #степанов #минздрав #пожар #запорожье
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