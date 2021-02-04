Степанов вылетел в Запорожье для выяснения причины пожара в больнице– замминистра здравоохранения

Министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Запорожье для выяснения причины пожара в инфекционной больнице, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Максим Степанов срочно вылетает в Запорожье, чтобы выяснить, что стало причиной и что произошло в больнице. Сейчас там работают правоохранительные органы, которые ищут причины",- сказала она.

По словам Садовяк, Минздрав выражает соболезнование близким и родным погибших.

Как сообщалось, в результате пожара в Запорожской областной инфекционной клинической больнице, возникшего в ночь на четверг, погибло четверо людей – врач и трое пациентов.